الكنيسة الأسقفية تنظم ورش عمل عن ختان الإناث بعنوان «سباق لحمايتها»

نظم قطاع التنمية التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الطبية في أستراليا، ورشة توعية حول قضية ختان الإناث تحت عنوان «سباق لحمايتها» وذلك على مدار يومين.

وشارك في الورشة ثلاثون متطوع من مركز التنمية بالراس السوداء بالإسكندرية وعرب المعمل بالسويس والطوابق بالجيزة ومدينة السلام وعين شمس وعزبة النخل بالقاهرة التابعين للقطاع، وذلك بكنيسة جميع القديسين الأسقفية الأنجليكانية بالزمالك.

المنظور الطبي والنفسي

ضمت الورشة عرض القضية من خلال المنظور الطبي والنفسي والديني والقانوني لتوعية المتطوعين عن القضية، حيث درب الدكتور مينا جرجس والدكتورة عبير عوض المتطوعين على كيفية تصميم حملة توعية كاملة، وتبعًا لذلك صمم المتطوعين ستة حملات توعوية بشكل مبدئي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إيصال تلك الرسائل للمستفيدين على أن يتمّ تطويرها بمشاركة باقي الفريق بالمراكز عند عودتهم، إذ سيتمّ إجراء مسابقة بين المراكز الست لاختيار أفضل مبادرة نفذها وأدارها الفريق بشكل مهني، وذلك للوصول لأكبر عدد من المستهدفين والمساهمة في تصحيح المفاهيم حول الختان بطريقة إبداعية وبسيطة للمجتمع.

مؤسسة الرعاية الأسقفية

جدير بالذكر أنَّ مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية «إبيسكوكير» هي الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.