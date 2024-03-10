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«القاهرة الإخبارية»: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

كتب:

نرمين عفيفي
02:15 م | الأحد 10 مارس 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رام الله الفلسطينية، إنّ كل ليلة تمر على الضفة الغربية يوجد فيها اقتحام أو اعتقال أو هدم منازل فلسطينية، حيث اقتحم الاحتلال في الليلة الماضية مناطق عديدة في الضفة الغربية.

اعتقال فلسطينيين صباح اليوم

وأضافت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رام الله الفلسطينية، في مداخلة عبر «جولة المراسلين»، التي يقدمها الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال نفذ اعتقالات لفلسطينيين صباح اليوم، وأُصيب مواطن فلسطيني برصاص حي في أحد الاقتحامات، ونُقل إلى مستشفى فلسطينية في رام الله للعلاج.

اقتحم الاحتلال منطقتين صادر كاميرات المراقبة 

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رام الله الفلسطينية: «في مدينة جنين، اقتحم الاحتلال منطقتين صادر كاميرات المراقبة بحثا عن منفذي عملية جنين أو ما تسمى بمستوطنة حومش وهي قريبة من مدينة جنين، كما اعتقل الاحتلال عددا من الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية والوسط والجنوب كما باتت اعتداءات المستوطنين المتكررة واضحة للعيان».

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بقلم نرمين عفيفي