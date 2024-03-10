85 شهيدا و130 مصابا على يد الاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس خلال يوم واحد
كتب:
نرمين عفيفي
01:44 م | الأحد 10 مارس 2024
الأوضاع في غزة
قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من غزة إنَّ أعداد الشهداء في تصاعد مستمر، موضحا أنَّ وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديثاتها أكّدت أنَّ 85 شهيدًا ونحو 130 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية في 8 مجازر منذ مساء أمس.
أعداد الشهداء في تصاعد مستمر
15 شهيدا في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي
وتابع أنَّه مع صبيحة هذا اليوم ارتقى 15 شهيدًا في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين المتواجدين في منطقة خيام المواصي غرب خان يونس، إذ أطلقت دبابة إسرائيلية قذائف ورصاص باتجاه تلك المنطقة.