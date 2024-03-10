«القاهرة الإخبارية»: استعدادات إسرائيلية لشن هجوم بري على لبنان (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «استعدادات إسرائيلية لشن هجوم بري على لبنان»، حيث أشارت إلى تصعيد إسرائيلي على الجبهات الشمالية، موضحة أن الاستهدافات الإسرائيلية تجاوزت ما يعرف بـ«الخطوط الحمراء» لقواعد الاشتباك مع حزب الله اللبناني.

تصريحات مسؤولي جيش الاحتلال الإسرائيلي

التصعيد الإسرائيلي تمثل في تصريحات عدد من قادته العسكريين، إذ أعلن قائد القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك تعزيزات مستمرة تجرى في إطار الاستعداد لشن هجوم على لبنان، وخلال زيارة للجليل الغربي قال إن السلطات الإسرائيلية ملتزمة بتغيير الوضع الأمني بالشمال لإعادة السكان إلى منازلهم.

إعداد خطط هجوم بري على لبنان

وجاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي عقب تسريبات لوسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت عن أن رئيس أركان جيش الاحتلال كلف قادة بالجيش بإعداد خطط لهجوم بري على لبنان.

وتزامنا مع هذه التصريحات، شهد الوضع الميداني تطورات عدة، إذ استهدف جيش الاحتلال مراكز قيادة لحزب الله جنوب لبنان فيما شنت طائراته الحربية غارة على بلدة عيتا الشعب.