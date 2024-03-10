تراجع أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة والمحال.. اعرف عيار 21 بكام

تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد 10-3-2024 في محال الصاغة للمرة الثانية، وفقًا لتقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، ويقبل المواطنون على متابعة أسعار الذهب أولا بأول باعتباره الملاذ الآمن الذي يحافظ على قيمة العملة.

انخفاض الذهب عيار 21

-تراجع جرام الذهب عيار 21 نحو 60 جنيها للمرة الثانية في تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات الصباح، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3200 الآن في محال الصاغة والمجوهرات.

- شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة 2657 جنيهًا، دون إضافة المصنعية، والتي تختلف في السعر من مكان لآخر.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2742 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 14 نحو 2156 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

- فيما سعر الجنيه الذهب نحو 25 ألفا و600 جنيه.

من جانبه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة بتداول الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 200 جنيه منذ الأمس حتى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أول أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3200 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 2180 دولارًا بعد أن لامست مستوى 2195 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها.

جدير بالذكر، أن بيانات الوظائف الأمريكية كشفت عن شهر فبراير الصادرة الجمعة الماضية، ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.9%، وتراجع متوسط معدل الأجور إلى 4.3%، لكن البيانات أظهرت قدرة السوق على إضافة 223 ألف وظيفة فيما كان متوقع 160 ألف وظيفة.