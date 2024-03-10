تراجع كبير في أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الأحد 10-3-2024

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 10-3-2024 في محلات الصاغة للمرة الثانية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، و«جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 60 جنيها للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات الصباح، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3100 جنيه مقارنة بـ3160 جنيها عقب تراجعه صباحا بقيمة 10 جنيهات لتكون قيمة التراجعات اليوم 70 جنيها وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3543 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2657 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2067 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و800 جنيه.