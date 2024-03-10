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«القاهرة الإخبارية»: الحوثيون يهددون بتصعيد الهجمات خلال شهر رمضان

كتب:

حسن سمير
05:12 م | الأحد 10 مارس 2024
الحوثيون - صورة أرشيفية

الحوثيون - صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الحوثيين يهددون بتصعيد الهجمات خلال شهر رمضان.

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