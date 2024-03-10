«القاهرة الإخبارية»: الحوثيون يهددون بتصعيد الهجمات خلال شهر رمضان كتب: حسن سمير 05:12 م | الأحد 10 مارس 2024 الحوثيون - صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الحوثيين يهددون بتصعيد الهجمات خلال شهر رمضان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: فرقاطة هولندية في البحر الأحمر لصد هجمات الحوثيين بايدن: أمرت بتوجيه ضربات ضد الحوثيين لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر «القاهرة الإخبارية»: سقوط قتلى في هجوم الحوثيين على سفينة في خليج عدن أمريكا تفرض عقوبات على شركات وسفن تنقل بضائع إلى الحوثيين الحوثيين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير