بايدن: أمرت بتوجيه ضربات ضد الحوثيين لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب حالة الاتحاد، في الكابيتول الأمريكي، أنه أمر بضربات ضد الحوثيين لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ولن يتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات.

كما تحدث عن الأوضاع الداخلية في أمريكا، مثل قانون الهجرة، والأوضاع الاقتصادية، قائلًا: «اختاروا بين إغلاق الحدود أو إصلاحها، وأنا يمكنني إصلاحها، وعلى الكونجرس أن يمرر قانون الحدود والهجرة، ونقف أمام ممارسات الصين غير العادلة في المحيط الهادئ بعقد شراكات مع الهند وتايوان وأريد التنافس مع الصين وليس دخول حرب معها».

وأشار إلى أنه سيخفض الانبعاثات الكربونية، بمعدل النصف بحلول عام 2030، وسيتصدى للتلوث وتعيين 30 ألف شاب، للتصدي للمشكلات المناخية، متابعًا: «نعمل على إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويا ونعمل على دعم العدالة المناخية والطاقة النظيفة».

وأكد أن نسبة الجرائم قبل عهده كانت أعلى بـ30%، ودعم الشرطة لحفظ الأمن والنظام في البلاد، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق فخور، بأنه لم يفعل شيئا في موضوع عنف السلاح، بينما وقع هو على القانون الخاص بتقنين السلاح، ويجب أن نمنع الأسلحة الهجومية.