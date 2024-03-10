«القاهرة الإخبارية»: فرقاطة هولندية في البحر الأحمر لصد هجمات الحوثيين

قال إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية من اليمن، إنّ الحوثيين لم يعقبوا حتى اللحظة على إرسال فرقاطة هولندية إلى البحر الأحمر، أو إلى المياه الإقليمية اليمنية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية من اليمن خلال رسالة على الهواء، أنّ كثير من الدول ومنها بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأكثر من 25 دولة ترسل قواتها لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، بعد أن شكل الحوثيون كل هذه التهديدات على السفن التجارية التي تمر عبر مضيف باب المندب.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية من اليمن أنّه لا جديد بشأن هذه العمليات سوى تعليقات المراقبين السياسيين الذين يرون أنّه لا جدوى من نشر كل هذه الأسلحة أو البوارج الحربية بالبحر الأحمر ما لم يتم دعم الدول المشاطئة للبحار أو السواحل، فهناك تهديدات بشكل مباشر على دول شرق إفريقيا وغيرها من الدول.