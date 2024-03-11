مكون لعمل المكرونة بالبشاميل الجوسي زي المطاعم الكبرى

مع استقبال شهر رمضان المبارك، تسعى ربات المنازل لتحضير أشهى الأكلات والطواجن، والأطباق الشهية، وتعد المكرونة البشاميل من الأكلات الشهية الحاضرة بعزومات شهر رمضان المبارك.

إليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

المكرونة بالبشاميل هي وصفة شهيرة تجمع بين المكرونة المطهية والصوص الأبيض المعروف باسم «البشاميل»، إلا أن الكثير يفضلها غير متماسكة «جوسي» وهو ما يتطلب بعض المكونات، وطرق طهي مختلفة على النحو الآتي، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

المكونات

300 جرام من المكرونة

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

2 ملعقة كبيرة من الدقيق

2 كوب من الحليب

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

ربع ملعقة صغيرة من البهارات

بصلة مفرومة

1 كوب من الجبن المبشور (استخدام مزيج من الجبن مثل الشيدر والموزاريلا لزيادة مذاق الجبن)

زيت طهي

ملعقة كريمة طبخ

مكعبات جبنة كريمي

سلق المكرونة

قم بطهي المكرونة حسب تعليمات، لكن قم بطهيها لمدة أقصر من المعتاد حيث ستكمل طهوها في الفرن.

اغسل المكرونة بالماء البارد بعد الطهي واتركها جانبا.

سخّن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

تحضير اللحم المفروم

قم بتعصيج اللحم المفروم، من خلال قلي البصل في الزيت، ثم اقلي اللحم من البهارات والملح والفلفل وجوز الطيب، حتى تنضج.

تحضير البشاميل

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، قم بذوبان الزبدة.

أضف الدقيق واخلطه مع الزبدة لمدة دقيقة حتى يصبح لونه ذهبياً.

أضف الحليب تدريجياً وقم بالتحريك باستمرار حتى يصبح الخليط ناعماً ومتجانساً، ثم أتركه حتى يغلي ويتكثف قليلاً.

أضف الملح والفلفل الأسود والبهارات واستمر في التحريك.

أضف الجبن المبشور والجبن المكعبات والكريمة، واستمر في التحريك حتى يذوب الجبن ويمتزج بالصلصة.

تحضير قالب المكرونة

ضع المكرونة المطهية في صينية فرن مدهونة بالزيت أو الزبدة.

صب صلصة الكريمة والجبن فوق المكرونة المطهية في الصينية.

ضع الصينية في الفرن المُحمّى مسبقاً واتركها لمدة تتراوح بين 20-25 دقيقة حتى تتشكل قشرة ذهبية على الوجه.

بعد أن تنضج، قم بإخراج الصينية من الفرن ولا تتركها حتى تبرد، بل قطعها للاستمتاع بالصوص الأبيض الغير متماسك.

قدم المكرونة بالصوص الأبيض الساخنة وزينها بالبقدونس المفروم إذا رغبت.