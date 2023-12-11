صناعة إيده.. «أبو رحيم» يبيع أطباق مكرونة للناخبين في مصر القديمة: ربنا كرمني

نشاط وهمة كبيرة تظهران على وجه الرجل الأربعيني، وهو أمام اللجنة الانتخابية في مدرسة حسن السويدي، بمنطقة مصر القديمة، إذ يظهر بخفة وسرعة على عربة التروسيكل، التي يعد من خلالها أطباق المكرونة للناخبين والناخبات، ويقدمها لزبائنه الذين تضاعف عددهم تزامنًا مع بدء الانتخابات الرئاسية 2024.

طبق المكرونة أصل مصر القديمة

«جيت وقفت هنا علشان الانتخابات، والحمد لله ربنا كرمني برزق كبير»، بهذه الكلمات عبَّر كريم محمد، الشهير بأبو رحيم، وسط انهماكه في إعداد مكرونة مصر القديمة، إذ اشتهر بها منذ 26 عامًا أبًا عن جد، إذ كان يقع محله بجانب مستشفى هرمل عند محطة مترو الملك الصالح، لكنه قرر أن يأتي بالتروسيكل ليعطي الناخبين وجبة المكرونة ذات الصلصة المميزة.

«المكرونة لازم كل اللي بينتخبوا يدوقوها».. كلمات أبو رحيم

وفي حب لمصر خفَّض أبو رحيم سعر طبق المكرونة: «الحمد لله البيع مستمر من أول يوم، فحبيت أبسط الناس، ورزقي ورزق ولادي زاد»، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية وكثافة إقبال الناخبين كانت سببًا في مضاعفة رزقه: «عندي 5 أولاد ولدين وتلات بنات، منة وجنى ومريم ومحمد ورحيم، ربنا يرزقني دايمًا عشانهم»، ليزداد عدد زبائنه ويتمكن من مباشرة رزقه وفي الوقت ذاته يُدلى بصوته فى الانتخابات.

حب مصر غايته، فإلى جانب الاهتمام بمصدر رزقه، حرص أيضًا ابن مصر القديمة بمحافظة القاهرة، على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، «عندي محل في منطقة مصر القديمة»، وعبر بكلمات الحب لزوجته سعاد محمد، أنها أكثر من يساعده في الحياة: «بتساعدني وبتجيب حاجات المكرونة والصلصة من زمان»، إذ أنه في المهنة منذ أكثر من 20 سنة.

من الساعة 5 الفجر يجهز في إعداد المكرونة لتقديمها للناخبين: «دى أمانة وواجب علينا لازم كلنا نشارك»، واستكمل في حب ودعم لجميع المصريين بحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية: «حق بلدنا علينا ومستقبلنا ومستقبل ولادنا»، معبرًا أنه سيظل واقفًا إلى انتهاء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، مقررًا الوجود أمام مقار اللجنة.