نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع مركز التعليم المجتمعي بنهضة كيما

عقدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، زيارة لمشروع مركز التعلم المجتمعي الذي جرى تنفيذه بالتعاون بين شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو ووزارة التضامن الاجتماعي بجمعية النهضة بكيما.

مشروع مركز التعلم المجتمعي

وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد، إلى أن إنشاء مركز التعلم المجتمعي يأتي كجزء من مخرجات مؤتمر مدن التعلم الذي استضافته محافظة أسوان بحضور محافظ أسوان وبرعاية وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، وبدعم من مكتب اليونسكو بالقاهرة ليكون مركزًا للعلم والتنمية في المنطقة.

وأوضحت غادة أبو زيد، في بيان اليوم، أن المركز الذي تم تأسيسه بجمعية النهضة بكيماـ يضم مجموعة من التجهيزات التكنولوجية، من بينها 20 جهاز تابلت و2 لاب توب، وشاشة عرض، وجهاز داتا شو وروتر متنقل.

تدريب 120 ألف مواطن في جمعية النهضة

وأوضحت أن المركز مجهز لتدريب أكثر من 120 ألف مواطن في جمعية النهضة بكيما والمناطق المجاورة، ونجح المركز حتى الآن في تدريب 250 سيدة وذوي الإعاقة.

تأتي زيارة الدكتورة غادة أبو زيد ضمن تعزيز الخطة التعليمية والتنموية في محافظة أسوان بحضور ميرفت السمان، استشارية اليونسكو لمدن التعلم، ومحمد يوسف، مدير مديرية التضامن الاجتماعي.