السديس: مستعدون لخدمة قاصدي وزائري الحرمين.. وأدعو النساء للالتزام بالحجاب

رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء وللشعب السعودي النبيل، والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

السديس: مستعدون لخدمة زوار بيت الله الحرام

وسأل السديس، الله أن يعين الجميع على صيامه وقيامه، وأن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وموفور الصحة والعافية، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان.

وأكد في بيان له، أنه مع قدوم شهر رمضان المبارك؛ يشهد الحرمان الشريفان أبهى صور العناية الفائقة من القيادة الرشيدة، والدعم اللامحدود؛ للارتقاء بخدمة القاصدين والزائرين والمعتمرين دينيًا، والبلوغ بمستهدفات المنظومة الدينية عالميًا، فجزاهم الله خير الجزاء كِفاء ما يقدمون، وجعله في موازين حسناتهم، إنه سميع مجيب.

أول أيام رمضان في السعودية

وفي أول صلاة تراويح في المسجد الحرام، دعا الشيخ عبدالرحمن السديس، السيدات بضرورة التحلي بالحجاب الإسلامي وبآداب بيت الله، وتكون بعيدة عن الاختلاط بالرجال قدر المستطاع خلال أدائها العمرة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان الكريم بخلاف دولة سلطنة عمان التي سيكون عندها أول أيام رمضان الثلاثاء المقبل، بحسب مركز الفلك الدولي.