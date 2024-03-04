«السديس» لـ أئمة المسجد الحرام: تكريس التسامح والاعتدال من آداب شهر رمضان

حثّ رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أئمّةَ المسجد الحرام على تكريس التسامح والوسطية والاعتدال، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعدما اعتمد جدول صلاتي العشاء والتراويح.

السديس يجتمع بأئمة المسجد الحرام

كما ناقش الآراءَ والمقترحات إزاء تعظيم رسالة الحرمين الدينية المرتكزة على الاعتدال، للبلوغ بالمستهدفات الدينية، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات والخطط لشؤون الأئمة لشهر رمضان المبارك، وفق بيان صادر عن رئاسة شؤون الحرمين.‏

وأكد رئيس الشؤون الدينية، خلال لقاءه مع أئمة المسجد الحرام، أنّ رئاسة الشؤون الدينية، حريصة على تعزيز دور الأئمة، لإيصال أثر الحرمين الشريفين ‏الدينية الوسطية عالميًّا.

‏وشدّد رئيس الشؤون الدينية، على ضرورة تعضيد قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، وإثراء تجربة القاصدين خلال شهر رمضان المبارك.

أئمة الحرم المكي يؤكدون جاهزيتهم لشهر رمضان

‏من جانبهم، عبّر أئمة المسجد الحرام عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة رئيس الشؤون الدينية، مؤكّدين جاهزيتهم لتعظيم رسالة المسجد الحرام الوسطية خلال شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يبلغ الأمة الإسلامية الشهر الفضيل والجميع بصحة وعافية.

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