الرئيس السيسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة حلول شهر رمضان

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبادل الزعيمان أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعين الله العلي القدير أن يعيد الشهر المعظم على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير، وأن يديم على شعبي مصر والإمارات الشقيقين الأمان والازدهار.

وصرح الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالاً كذلك مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، حيث تبادل الرئيسان أصدق التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يجعل في هذا الشهر الكريم الخير والسلام والرخاء للشعبين المصري والتونسي الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.