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دراما المتحدة

أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

كتب:

محمد أبو عمرة
06:23 م | الأحد 10 مارس 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي- صورة أرشيفية

الرئيس عبدالفتاح السيسي- صورة أرشيفية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الذي قدم التهنئة للرئيس بحلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس ثمن الاتصال، معربا من جانبه عن خالص تمنياته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والازدهار بمناسبة الشهر الكريم.

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