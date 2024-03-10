رئيس حزب المصريين يهنئ الرئيس السيسي والأمة العربية بحلول شهر رمضان

بعث المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على مصرنا الغالية.

حزب المصريين

وقال «أبو العطا»، في برقيته: «أدعو الله العلي القدير أن يوفق الرئيس السيسي فيما يبذله من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري، من تقدم ورخاء، للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز، موضحًا أن التاريخ سيسجل للرئيس السيسي بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلًا المولى أن يُعيد هذه المناسبة على الشعب المصري والعربي بموفور الصحة ودوام التوفيق.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وكل عام وأنتم بخير».

شهر رمضان

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يضع أمامه هدفًا لا يحيد عنه- وهو بناء الاقتصاد ‏والتنمية، وطالب الشعب مشاركته في تحقيقه، واعتمد المصارحة والمكاشفة ‏بالحقائق- مهما كان وقعها- طريقًا، إيمانًا منه بأن نجاح مسيرته يتوقف إلى حد كبير على ‏قدرة الشعب المصري على مواجهة المشكلة الاقتصادية بأقدام ثابتة وقلوب طاهرة وأفكار خلاقة.

وأوضح، أن الرئيس السيسي رفع من شأن الدولة المصرية وحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية، وعبر بمصر من الظروف والتحديات بسلام بفضل قيادته الحكيمة وجهوده المخلصة، داعيًا الله العلي القدير أن يُعيد هذا الشهر الكريم على مصرنا العظيمة أعوامًا عديدة يملؤها الخير واليمن والبركات والإنجازات التي تبهر العالم أجمع، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

واختتم: «الشعب المصري العظيم يستلهم ما في هذا الشهر الفضيل من نفحات طيبة لما اختصه الله سبحانه وتعالى لتعظيم ركن من أركان الإسلام والذي يدعونا فيه إلى العمل والعبادة معًا، وإذ ننتهز هذه المناسبة المباركة لنجدد العهد للرئيس السيسي للعمل على استمرار مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أيديكم، ونؤكد مواصلة عزمنا على خدمة شعب مصر الوفي وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار».