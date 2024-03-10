ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعمية على السحور؟.. مفاجأة صادمة

ساعات قليلة تفصلنا عن أول سحور في شهر رمضان، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى تناول الفول والطعمية، باعتبارهما من الأكلات التي لا غنى عنها في السحور، إلا أن الجميع يتساءل هل يؤثر تناولهم على صحة الجسم أم لا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية على السحور؟، واحد من الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين، والتي أجاب عنها الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلا: «الطعمية تشعر الشخص بالشبع طوال فترة الصيام، لما بها من فيتامينات وبروتينات، إلا أنه وجب الانتباه من عدم الإكثار في تناولها، لأن ذلك ربما يلحق بعض الأضرار التي تؤثر سلبا على صحة الجسم».

3 فئات ممنوعة من تناول الطعمية على السحور

يبدو الأمر أكثر قلقا للأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض، التي تزداد خطورتها بمجرد تناول البقوليات، وعلى رأسها الطعمية، من الممكن أن يؤدي الإفراط في تناولها إلى مشاكل في عملية الهضم والإصابة بعسر الهضم، إلى جانب بعض الأضرار الصحية التي تقع على بعض الأشخاص فور تناول الطعمية على السحور، خاصة هؤلاء الذين يعانون من مشاكل في القولون أو المصابين بالسكري أو من أصحاب السمنة المفرطة.

تابع «الحوفي» أن تناول الطعمية بالنسبة لهذه الفئات الثلاث يشكل خطراً كبيراً على صحتهم، يكون مصاحبا لبعض التقلصات إلى جانب الشعور بالمغص وتكون الغازات، لذا وجب عليهم تناول رغيف أو سندوتش واحد من الطعمية لتجنب حدوث أي مشاكل صحية على المدى البعيد.

طريقة تحضير الطعمية في البيت

يمكن تحضير الفلافل بالاعتماد على بعض المكونات الأساسية والتي جاءت على النحو التالي:

نصف كيلو فول مدشوش مقشر ومنقوع

خضرة

10 فصوص ثوم .

ملعقتان كبار ملح

شطة حسب الرغبة.

نصف ملعقة فلفل أسمر.

ملعقتان كزبرة مطحونة.

أربع ملاعق صغيرة كمون مطحون.

1 ملعقة كبيرة بيكنج باود

بصلة متوسطة الحجم

طريقة تحضير الطعمية