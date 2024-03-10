دعاء صلاة الوتر كامل مكتوب .. ردده لتنال رضا الله وتقضي حوائجك

مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على الإكثار من العبادات والطاعات منها الصلاة وترديد الدعاء، ولذلك يبحث البعض عن دعاء صلاة الوتر كامل مكتوب، وقد لا يعلم منهم ماذا يقول في هذا الدعاء.

دعاء صلاة الوتر كامل

ويردد الكثيرون في دعاء صلاة الوتر، ما قاله الإمام الحنفي في دعاء القنوت: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير، ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم عافنا واعفو عنا، وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».

دعاء القنوت في الفجر وقيام الليل مكتوب

وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، دعاء القنوت في الفجر وقيام الليل مكتوب، قائلا إنه سنة وليس أمرا، بحسب الإمام مالك والشافعي، ولكنه ملزما للمصلي، إلا أن ترك القنوت في صلاة الفجر لا يبطلها وتعتبر الصلاة صحيحة.

واستشهد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، بحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة صلاة القنوت».

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيِّمُ السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق.. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك»، رواه البخاري.

دعاء صلاة الوتر مستجاب

وأكد العلماء، أنه لا صيغة ثابتة لدعاء صلاة الوتر مستجاب، ولكن يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، ومنها التالي: «اللهم اهدِنا فيمَن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شر ما قضيت، أنك تقضي ولا يـُقضى عليك، إنه لا يذل مَن واليت، ولا يعزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت».

«اللهم أصلح لنا ديـنـَنا الذي هو عصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلح لنا آخرتنا التي اٍليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر، اللهم انا نسألك فعلَ الخيرات، وتركَ المنكرات، وحبَ المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، واٍذا أردت بقـومٍ فـتنةً فتوَفنا غير مفتونين، ونسألك حبَك، وحبَ مَن يُحبك، وحب كل عـملٍ يقربنا اٍلى حبك، يارب العالمين.

كيفية صلاة الوتر

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن كيفية صلاة الوتر، إن صلاة الوتر أقلها ركعة، وأكثرها 11 ركعة أو 13 ركعة.

وأضاف عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان المصلي سيؤدي صلاة الوتر 3 ركعات، سيصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة، وإذا كانت 5 ركعات يؤدي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم مرة أخرى ثم ركعة أخيرة، وهكذا.