أمين الفتوى: صلاة الوتر تؤدى ما بين العشاء وطلوع الفجر

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال، ما هو حكم صلاة الوتر ومتى تؤدى؟.

حكم صلاة الوتر ومتى تؤدى

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت، إن صلاة الوتر هي: صلاة تؤدى ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل، وسُميت بذلك لأنها تُصلّى وترًا (ركعة واحدة، أو ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر)، ولا يجوز جعلها زوجًا.

تابع: أن يوتر بركعة واحدة ويسلم، أو يوتر بثلاث ركعات، ولها كيفيتان، الأولى: أن يصلي الثلاث ركعات بتشهد واحد يسلم بعده، والطريقة الثانية: أن يسلم من ركعتين ويختم بواحدة.

ثانيًا: أن يوتر بخمس ركعات، أو بسبع فيصليها متصلة بتشهد واحد يسلم بعده.

ثالثًا: أن يصلي إحدى عشرة ركعة، فيسلم من كل ركعتين ثم يختم بواحدة.