تعرف على فضل وصيغة دعاء صلاة الوتر.. «اللهم اهـدِنا فيمَن هديت»

يختتم بصلاة الوتر قيام الليل، فهي من السُنن النبوية التي حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته بالحرص عليها، لمناجاة الله وعبادته، إذ أن الله يتنزل إلى السماء الدُنيا في الثُلث الأخير من الليل، للحديث النبوي: «يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ لَيْلةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنِي فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَستَغْفِرُني فأغْفِرَ له؟».

دعاء صلاة الوتر

يحرص قطاع كبير من المسلمين على القنوت في صلاة الوتر والتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، وكان الأزهر الشريف، قد كشف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك صيغا مٌتعددة لدعاء صلاة الوتر، ومنها: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

ومن هذه الصيغ: «اللهم اهدِنا فيمَن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شر ما قضيت، أنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل مَن واليت، ولا يعزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت».

يمكن الدعاء بـ«اللهم اغـفـر لجميع موتى المسلمين، الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهُم وارحمهُم وعافهم وأعفو عنهم، واكرِم نـُزلَهم، ووسِع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرَد، ونقهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اغفر لنا، وارحمنا، واعتق رقابنا من النار».

موعد صلاة الوتر

ووفق دار الإفتاء المصرية، فإن حول موعد صلاة الوتر يكون ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.