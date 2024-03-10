مراسل «القاهرة الإخبارية»: عمليات ميدانية مكثفة من جنوب لبنان تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن اليوم من أكثر الأيام كثافة في العمليات التي تنفذ من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، وذلك ردا على الاعتداء الذي طال عدة بلدات، أمس، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني، أبرزها استهداف منزل في منطقة «خربة سلم» بالأمس ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

العمليات في الجنوب اللبناني

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن العمليات في الجنوب اللبناني وصلت حتى الساعة إلى 10 عمليات، بينها عمليات كبرى استخدمت فيها عشرات صواريخ الكاتيوشا باتجاه مستعمرة «نيرون»، وهناك مسيرتين استهدفتا وحدة عسكرية إسرائيلية، كما أن هناك 3 عمليات نفذت من القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في منطقة «كفر شوبا».

اليوم هو الأكثر وتيرة في استعمال الصواريخ

وتابع: «نستطيع أن نقول الآن إن المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني حينما ترصد أي تحرك لأي جنود تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أي موقع عسكري على طول الحدود يتم استهداف هذا الموقع وهذه القوة عبر صواريخ حزب الله، ويعد اليوم هو الأكثر وتيرة في استعمال الصواريخ التي أصابت عددا من الوحدات العسكرية الإسرائيلية في الشمال».