سعيد حجازي يكتب: قوة مصر الناعمة.. «التراويح من الحسين والأزهر» نموذجاً

على مدار السنوات الماضية، استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تجسد حالة نجاح هائلة علي كافة المستويات في المجتمع المصري، والتفوق علي تحديات قوية وكبري للوقوف من جديد على أيدي صلبة تجعل لمصر رونقها الكبير عالميًا من جديد استطاعت «المتحدة» أن تعيد لمصر هيبتها علي مستوي الفن المصري وإعادته للواجهة من جديد، كما عززت دور قوة مصر الناعمة، باعتبارها قاطرة لتعزيز دور مصر ومكانتها على الساحة العربية والإقليمية والدولية ومواجهة التحديات واتساقاً مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصري الخالص بكل تفاصيله، تقدم قنوات الشركة المتحدة بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين، كذلك صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر. وكما استطاعت «المتحدة»، أن تسعد الملايين من المصريين بالأعمال الدرامية التي يشاهدونها في شهر رمضان، استطاعت أن تسعدهم بنقل الشعائر الرمضانية، حيث يقوم بإمامة الصلاة عدد من كبار المشايخ والعلماء بالأوقاف، وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء، حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأصوات صفوة قراء المدرسة المصرية فى التلاوة.قدمت الشركة المتحدة خلال السنوات الماضية الكثير من الاعمال المميزة التي حافظت من خلالها على قوة مصر الناعمة والهوية المصرية وتقاليدها وعادتها ولعل ابرزها من الناحية الدينية قناة مصر للقرآن الكريم، إذ تذيع مختلف التلاوات لختام المصحف مرة كل يومين، إذ تذيع اليوم بعد صلاة العشاء وحتى الفجر أول سبعة أجزاء، ثم تذيع بعدها ثمانية أجزاء حتى عشاء غدًا، ما يعنى 15 جزءًا، يليهم في اليوم التالي تذيع الـ 15جزء التاليين وهكذا حتى آخر رمضان.كما تتميز بأن كافة الأصوات على القناة لأصوات القراء المصريين بحناجرهم الذهبية، من بينهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ على محمود والشيخ محمد صديق المنشاوى والشيخ محمود على البنا والشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفي اسماعيل وغيرهم.تقدم الشركة المتحدة موسمًا مختلفًا في رمضان 2024، ليس دراميًا فقط، ولكن على كل المستويات، ومن هذه المستويات قناة الناس التي تعد من أهم القنوات التي توجه فكر الوسطية في مصر، إذ إنها منذ بدء إعادة تصحيح المسار مرة أخرى بدأت تكون رمز الوسطية في مصر.