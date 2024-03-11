جدول دايت محسوب السعرات الحرارية.. رمضان فرصة ذهبية

شهر رمضان فرصة ذهبية لإنقاص الوزن، وتنتظره الكثير من السيدات للعودة لرشاقتهن، ولكن ما لا يعرفنه هو أنه من الممكن أن تلتزم بجدول دايت محسوب السعرات الحرارية، ويحتوي على معدل 1500 سعر حراري مناسب لرمضان ومأكولاته اللذيذة.

جدول دايت محسوب السعرات الحرارية

بمناسبة الشهر المبارك، تناول الوجبات الصحية بداية من الإفطار وحتى السحور يعمل على إنقاص الوزن، وعبر الدكتور محمد عفيفي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»:

يجب تنوع الأكلات بين هذه الأطعمة، لتناول ضمن جدول دايت محسوب السعرات الحرارية:

بعد المغرب تناول كوب من المياه.

تناول ثمرتين من أي فواكه مناسبة لدايت رمضان، من الكيوي أو البرتقال.

فراخ منزوع الجلد.

6 ملاعق خضار.

كوب عصير برتقال بدون سكر.

السحور

شريحة ونصف توست أسمر.

4 ملاعق فول.

أكلات دايت رمضان

ربع كوب لبن كامل الدسم مع ثلاث حبات تمر.

قطعة لحم.

نصف رغيف كامل عيش بلدي أسمر.

طبق سلطة خضراء

فول سوداني أو مكسرات.

السحور

نصف رغيف عيش بلدي أسمر مع جبنة قريش.

مثال آخر

فراخ.

نصف كوب شوربة لسان عصفور.

توست أسمر.

طبق سلطة خضراء.

كوب من الفراولة.

السحور

نصف شريحة توست أسمر.

بيضة مسلوقة.

دايت رمضان

3 حبات تمر.

ربع كوب لبن كامل الدسم.

تونة وبصل أخضر أو أحمر.

طبق سلطة خضراء

رغيف كامل عيش بلدي

برتقال.

السحور

طماطم مكعبات وفلفل أخضر.

قطعة جبن بيضة قريش.

طماطم.

جدول للتخسيس