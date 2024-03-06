«الصحة» تحذر المواطنين من أدوية التخسيس.. تستخدم لحالات بعينها

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للمواطنين في تقرير رسمي لها، حذرت خلاله من استخدام أدوية إنقاص الوزن بشكل عشوائي.

وأوضحت وزارة الصحة، أن أدوية إنقاص الوزن تستخدم في حالات محددة مع استشارة الطبيب لتحقيق الاستخدام الأمثل للدواء.

ونصحت «الصحة» المواطنين باتباع مجموعة من الإجراءات والتعليمات الهامة في حال الرغبة بإنقاص الوزن، وجاءت على النحو التالي وفقا لتقرير وزارة الصحة والسكان:

4 طرق لإنقاص الوزن بطريقة صحية وآمنة

- اتباع العادات الصحية السليمة للوصول إلى الوزن الصحي والحفاظ عليه، حيث يحسِّن ذلك الحالة الصحية بوجه عام، ويقلل من مخاطر حدوث مضاعفات متعلقة بالسمنة.

- التغيير في النظام الغذائي بهدف تقليل السعرات الحرارية.

- الحد من السكريات والدهون، وزيادة استهلاك الفاكهة والخضار، والبقوليات والحبوب الكاملة.​

- ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة.​

4 أمراض تصيب المواطن نتيجة السمنة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه على المواطنين العمل على التخلص من السمنة، حيث تؤدي إلى الإصابة بالسرطان والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكر من النوع الثاني، مشيرة إلى أن السمنة مصدر للإصابة بعدد كبير من الأمراض، ويجب اتباع كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من خطر السمنة.