كيليان مورفي يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم أوبنهايمر كتب: حسن سمير 04:55 ص | الإثنين 11 مارس 2024 كيليان مورفي أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن كيليان مورفي فاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم أوبنهايمر. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: دافين جوي راندولف تحصل على أول جائزة في حفل الأوسكار فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي يزور المنيا.. اعرف السبب 12 كلية بجامعة طنطا تتقدم للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي الطفل الحاصل على جائزة المبتكر الصغير بكفر الشيخ: حلم حياتي أخدم البشرية كيليان مورفي جائزة بقلم حسن سمير