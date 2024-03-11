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دراما المتحدة

دافين جوي راندولف تحصل على أول جائزة في حفل الأوسكار

كتب:

نورهان نصرالله
02:00 ص | الإثنين 11 مارس 2024
الممثلة الأمريكية دافين جوي راندولف

الممثلة الأمريكية دافين جوي راندولف

حصلت الممثلة الأمريكية دافين جوي راندولف على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في «The Holdovers»، الليلة في حفل الأوسكار 2024، وهي الجائزة الأولى التي تفوز بها، ولم تستطع السيطرة على دموعها وهي تستلم جائزتها على مسرح دولبي.

خطاب الفوز في الأوسكار

ووجهت الممثلة الأمريكية الشكر لوالدتها في خطاب قبولها للجائزة في حفل الأوسكار، قائلة: «لم يكن التمثيل بدايتي، فقد كنت مغنية ولكن والدتي نصحتني بالالتحاق بقسم المسرح.. أشكرك على فعل ذلك، أشكر جميع الأشخاص الذين خطوا في طريقي وكانوا هناك من أجلي، الذين أرشدوني، أنا ممتنة جدًا لجميع الأشخاص الرائعون هنا، لفترة طويلة، أردت دائمًا أن أكون مختلفة، والآن أدرك أنني بحاجة فقط إلى أن أكون على طبيعتي»

دافين جوي راندولف تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة

وكانت تتنافس دافين جوي راندولف على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة مع كلا من إيميلي بلانت عن دورها في فيلم «Oppenheimer»، دانييل بروكس عن دورها في فيلم «The Color Purple»، أمريكا فيريرا عن دورها في فيلم «Barbie»، وجودي فوستر عن دورها في «Nyad»

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بقلم نورهان نصرالله