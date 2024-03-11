أجواء حزينة في فلسطين مع دخول رمضان.. كابوس العدوان يطارد سكان غزة (فيديو)

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا بشأن أجواء شهر رمضان الكريم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت عنوان «سكان غزة يعيشون كابوسا مخيفا.. أجواء حزينة في الأراضي المحتلة مع دخول رمضان».

كابوس مخيف يطارد سُكان غزة

وجاء في التقرير: «أن تكون من سُكان غزة في زمن الحرب يعني أن تعيش كابوسا مخيفا يطاردك كل يوم بل كل ساعة، كابوس لا تظهر به سوى العدوان الغاشم الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني فضلا عن 73 ألف مُصاب خلال نحو 6 أشهر».

وتابع التقرير: «بينما يعاني سُكان القطاع من ويلات آلات الحرب الإسرائيلية التي لا تخلف سوى الموت والجوع والتهجير، تتجهز شعوب العالم الإسلامي باستقبال شهر رمضان المبارك».

وأضاف التقرير: «تنعقد الآمال في إمكانية التوصل إلى هدنة تفضي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، والسماح بتدفق مزيد من المساعدات على سكان القطاع».

آمال التوصل لهدنة في قطاع غزة

وأكمل التقرير: «آمال التوصل لهدنة في قطاع غزة تتنامى رغم عدم ظهور أفق واضح يشير إلى إمكانية ذلك، خاصة في ضوء التصريحات المتواترة من قادة إسرائيل حول عزمهم المضي قدما في العمليات العسكرية التي قد تمتد أيضا إلى رفح الفلسطينية جنوبي القطاع والتي تآوي أكثر من مليون نازح».