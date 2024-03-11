أفضل دعاء للتوبة.. ردده واغتنم شهر رمضان

يحتاج المسلم إلى أن يردد أفضل دعاء للتوبة من وقت لآخر، خاصة وأن الإنسان دائما يخطئ ويذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال «كلُّ ابنِ آدمَ خطَّاءٌ، وخيرُ الخطَّائينَ التَّوَّابونَ»، وخلال السطور التالية نستعرض صيغ الدعاء.

شروط دعاء التوبة للمسلم

وقبل أن يشرع المسلم في ترديد أفضل دعاء للتوبة يجب أن يلتزم بشروط التوبة ومنها: الندم والحزن على ما مضى منه، الإقلاع والترك للذنوب دقيقها وجليلها، العزم الصادق ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى.

ما يقول المذنب إذا أراد التوبة؟

ولا توجد صيغة بعينها نعتبرها أفضل دعاء للتوبة ولكن يمكننا الاستعانة بصيغ الدعاء المنقولة عن السلف والصالحين وكبار المشايخ فيقول المسلم «نستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على ألا نعود إلى شيء يغضب الله، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، وصفيه ومجتباه، اللهم صل على سيدنا محمد النبي صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين».

أدعية للتوبة

- اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْك.

- اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، واستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، واستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها.. أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك.