الرئيس الأمريكي: عملية الهجوم على رفح الفلسطينية «خط أحمر»

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة أجريت على قناة «MSNBC» رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إنّ نتنياهو يضر بإسرائيل أكثر مما ينفع، وإن عملية الهجوم على رفح الفلسطينية «خط أحمر»، بحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت».

بايدن: لن أتوفق عن تقديم المساعدات إلى إسرائيل

وعلى الرغم من أفعال الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، فإنّ الرئيس الأمريكي أكد أنّه لن يتوقف عن تقديم المساعدات العسكرية ومساندة إسرائيل، مشيرًا إلى أن نتنياهو يؤذي الاحتلال الإسرائيلي بعدم بذل المزيد لوقف سقوط شهداء مدنيين في غزة، ويجب أن يولي اهتمامًا أكبر لحياة الشهداء الأبرياء الذين وقوع منذ يوم 7 أكتوبر.

ارتفاع عدد الشهداء والمصابين

في اليوم الـ156 من العدوان المستمر على قطاع غزة، أدى قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى استشهاد عشرات المدنيين وإصابة آخرين في مناطق مختلفة بوسط وجنوب قطاع غزة، وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى 30960 شهيدًا، و72524 مصابًا، وغالبيتهم من الأطفال والنساء، وما زالت آلاف الضحايا تحت الأنقاض.