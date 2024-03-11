الحالة المرورية في شوارع القاهرة أول أيام رمضان.. كثافات على الكورنيش وكوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الاثنين 11 مارس 2024.

كثافات نسبية في ميدان عبدالمنعم رياض

وأوضح مقدمو البرنامج أن ميدان عبدالمنعم رياض شهد كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وعلى طريق الكورنيش توجد كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد.

ويشهد الكورنيش المتجه إلى المؤسسة بعض الكثافات المرورية، وفي كوبري أكتوبر توجد كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية، وعند الوصول إلى غمرة توجد سيولة مرورية.

وفي محور النصر، توجد كثافات وصولا إلى المنصة، فضلا عن كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر بوسط المدينة، ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات.

ازدحام متوسط على طريق كورنيش النيل

وشهدت مناطق من كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى المنيل والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي إلى المعادي وحلوان فإنه يشهد ازدحاما نسبيا.