الحالة المرورية في الشوارع الرئيسية اليوم.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

حالة مرورية في القاهرة

ويشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية بسبب زيادة الأحمال حتى رمسيس، وأيضًا شارع رمسيس لكن تقل الكثافات بالوصول إلى منطقة غمرة، أما كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين تظهر عليه كثافات مرورية، بينما توجد سيولة مرورية في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وتوجد كثافات مرروية نسبية عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش، وعلى الطريق من المظلات وصولًا إلى منطقة وسط البلد يشهد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة.

الحالة المرورية في الجيزة

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، يشهد محور 26 يوليو المتجه لأكتوبر سيولة مرروية فضلا عن الطريق الدائري عدا بعض النزلات لدى النزلات، أما طريق المحور المتجه للمهندسين تظهر عليه بعض الكثافات قبل مطلع الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك.

وتظهر كثافات مرورية نسبية في شارع الهرم، وتزداد مع ساعات الذروة الصباحية، كما توجد كثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، أما شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة تظهر عليهم كثافات مرورية.