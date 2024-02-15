تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الخميس 15 فبراير 2023.

كثافات مرورية على كوبري أكتوبر

ويشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية بسبب زيادة الأحمال حتى رمسيس، والمتجه من وسط البلد حتى مدينة النصر، فإنه يشهد كثافات مرورية أيضا.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تبدأ تقل حتى غمرة، كما أن كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين، فإنه يشهد كثافات مرورية أيضا، وفي شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، فإنه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وهناك كثافات نسبية عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات حتى وسط البلد، حيث توجد هناك كثافات نسبية بسيطة ومتقطعة.

سيولة مروية على الطريق الدائري

ويشهد الطريق الدائري سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند النزلات، وبالنسبة، إلى محور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر، فإنه يشهد سيولة مرورية، ولكن المتجه إلى المهندسين، فإنه يشهد بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك.