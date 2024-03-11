«الإسكان»: تسليم 1080 وحدة إسكان متميز في مدينة العبور بعد عيد الفطر

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بقيادة الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ في تسليم وحدات الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة لعدد 1080 وحدة سكنية عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن قيادات الجهاز يسابقون الزمن للانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم الوحدات للمستفيدين في أسرع وقت ممكن، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل الحجز متاحة على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أعلن عن طرح تكميلي لوحدات سكنية بمشروعات جنة في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وأخرى بمدينتى العبور الجديدة وأسيوط الجديدة للذين لم يحالفهم الحظ في القرعة الأولى، ولم يسحبوا قيمة جدية الحجز من بنك التعمير والإسكان .

وأعلن وزير الإسكان عن طرح 480 شقة في مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا مربعا كطرح تكميلى، وهذا بخلاف طرح 839 شقة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 و93 مترا مربعا بمدينتي العبور الجديدة بمشروع الإسكان المتميز، أسيوط الجديدة بمشروع إسكان المستقبل بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان.

وأتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كراسة الشروط والمواصفات والأحكام الخاصة بالطرح التكميلى الجديد، وأسلوب الحجز، ومواقع الوحدات السكنية المتاحة للحجز ومساحات وأسعارها وكيفية سدادها على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

الجزار: الإسكان تلبي احتياجات ورغبات جميع المواطنين

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت طرح عدد من الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة بمواقع متميزة تلبي احتياجات ورغبات المواطنين من مختلف الفئات بجميع محافظات الجمهورية، ويأتي في مقدمتها مدن القاهرة الجديدة والعبور الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر وأسيوط وحدائق أكتوبر والمنوفية والجيزة والشرقية وبني سويف.