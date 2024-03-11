وزير الإسكان يوجه بدفع معدلات العمل في مشروعات المدن الجديدة خلال رمضان

هنأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جميع العاملين بمختلف الجهات التابعة للوزارة، بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية.

دفع معدلات العمل خلال شهر رمضان

وشدد وزير الإسكان على جميع الجهات التابعة للوزارة، بضرورة الاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وكذلك دفع معدلات العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمحافظات والمدن الجديدة، حيث تتولى الوزارة وجهاتها تنفيذ كثير من المشروعات، سواء في مدن الجيل الرابع، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وغيرها.

وزير الإسكان: «رمضان» هو شهر العمل والإنتاج

وأوضح وزير الإسكان، أن شهر رمضان المبارك، هو شهر العمل والإنتاج، وبذل الجهد والمثابرة، وهو شهر الانتصارات والإنجازات، مؤكداً أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُعد إنجازا كبيراً في ملف التنمية العمرانية، وتعود فوائده على جموع المصريين.