«الإسكان» تعتمد موازنة 2024-2025 لهيئة المجتمعات العمرانية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء فعليا والباقي عبر الفيديوكونفرانس، على اعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024-2025.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعد من أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم، ولديها حاليا عشرات المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، منها 24 مدينة جديدة «مدن الجيل الرابع»، بدأ تنفيذها منذ عام 2014، لتكون بمثابة مراكز لريادة المال والأعمال.

وأشار إلى أنّ الهيئة حصلت على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، نظرا لدورها في توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، أنّه تم وضع خطة مستقبلية للعمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، خلال السنوات القادمة، بما يضمن استمراية التنمية واستدامتها، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفير الأراضي المرفقة لمختلف الأنشطة «صناعية – تجارية – إدارية – تعليمية – لوجستية – طبية» وغيرها، وبما يحقق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية مصر 2052، والمتمثل في مضاعفة المعمور، ما يساعد على إعادة التوزيع السكاني لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.