ضبط أكثر من 1,5مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين في الفيوم
كتب:
محمد بركات
12:11 م | الإثنين 11 مارس 2024
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط كلاً من سائق، عامل لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ربع نقل ملك أحدهما بدائرة مركز شرطة أبشواي، وعُثر بداخلها على 40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون صاروخ بأحجام وأشكال مختلفة، وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات أقرا بقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بمنزل أحدهما بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المنزل المشار إليه، وعُثر بداخله على (30 كرتونة بإجمالي 700 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال - كمية من خامات وأدوات ومعدات التصنيع)، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح.