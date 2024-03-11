حددت الهيئة العامة للمساحة موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الاثنين 11-3-2024 من خلال إمساكية شهر رمضان، بعد أن استطلعت دار الإفتاء هلال رمضان أمس.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الاثنين 11-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية أن موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الاثنين 11-3-2024 يكون الساعة 6 مساء، علي أن يكون موعد الإفطار بعد انتهاء الأذان مباشرة وهي 6 و3 دقائق.

مواقيت الصلاة في الدقهلية الاثنين 11-3-2024

وحددت الهيئة مواقيت الصلاة الخاصة بالاثنين بعد أن بدأ المسلمون صيام أول أيام شهر رمضان كريم اليوم، من أجل تسهيل أداء الفرض في وقته وجاءت المواقيت كالتالي:

- صلاة الظهر: الساعة 12 ظهرا و4 دقائق

- صلاة العصر: الساعة 3 مساء و27دقيقة

- صلاة المغرب: الساعة 6 مساء

- صلاة العشاء: الساعة 7 مساء و18 دقيقة

- صلاة الفجر: الساعة 4 صباحا و42 دقيقة

عدد ساعات الصيام في الدقهلية الاثنين 11-3-2024

وجاءت عدد ساعات الصيام في الدقهلية الاثنين أول أيام رمضان كالآتي 13 ساعة و38 دقيقة بعد أن بدأت من بعد صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و42 دقيقة حتي صلاة المغرب الساعة 6 مساء.