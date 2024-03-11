موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الاثنين 11-3-2024
كتب:
آية حسنين
12:16 م | الإثنين 11 مارس 2024
رمضان
حددت الهيئة العامة للمساحة موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الاثنين 11-3-2024 من خلال إمساكية شهر رمضان، بعد أن استطلعت دار الإفتاء هلال رمضان أمس.
موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الاثنين 11-3-2024
وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية أن موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الاثنين 11-3-2024 يكون الساعة 6 مساء، علي أن يكون موعد الإفطار بعد انتهاء الأذان مباشرة وهي 6 و3 دقائق.
مواقيت الصلاة في الدقهلية الاثنين 11-3-2024
وحددت الهيئة مواقيت الصلاة الخاصة بالاثنين بعد أن بدأ المسلمون صيام أول أيام شهر رمضان كريم اليوم، من أجل تسهيل أداء الفرض في وقته وجاءت المواقيت كالتالي:
- صلاة الظهر: الساعة 12 ظهرا و4 دقائق
- صلاة العصر: الساعة 3 مساء و27دقيقة
- صلاة المغرب: الساعة 6 مساء
- صلاة العشاء: الساعة 7 مساء و18 دقيقة
- صلاة الفجر: الساعة 4 صباحا و42 دقيقة
عدد ساعات الصيام في الدقهلية الاثنين 11-3-2024
وجاءت عدد ساعات الصيام في الدقهلية الاثنين أول أيام رمضان كالآتي 13 ساعة و38 دقيقة بعد أن بدأت من بعد صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و42 دقيقة حتي صلاة المغرب الساعة 6 مساء.