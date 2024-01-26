موعد آذان المغرب اليوم.. وعدد ساعات الصيام في الأيام البيض

مع حلول شهر رجب حرص المسلمون على الاجتهاد في العبادات، أملا في الحصول على ثواب مضاعف في الأشهر الحرم. ومن أبرز هذه العبادات صيام الأيام البيض، وهي الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري.

ويهتم الكثير من محبي الصيام بمعرفة مواعيد آذان المغرب اليوم، وعدد ساعات الصيام، حتى يتمكنوا من إتمام صيام الأيام البيض بشكل صحيح.

ونوضح من خلال هذا التقرير موعد آذان المغرب اليوم، وعدد ساعات الصيام، الجمعة 14 رجب، لصائمي الأيام البيض في شهر رجب، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة عبر الموقع الخاص بها، والتي جاءت كالتالي:

موعد آذان المغرب اليوم وعدد ساعات الصيام

وتصل عدد ساعات الصيام خلال اليوم لـ12 ساعة تقريبا، حيث جاء موعد آذان المغرب في كافة المحافظات، كالتالي:

- موعد آذان المغرب في القاهرة: في تمام الساعة 5:26 مساء.

- موعد آذان المغرب في الجيزة: في تمام الساعة 5:27 مساء.

- موعد آذان المغرب في مرسى مطروح: في تمام الساعة 5:40 مساء

- موعد آذان المغرب في الشرقية: في تمام الساعة 5:23 مساء.

- موعد آذان المغرب في الدقهلية: في تمام الساعة 5:23 مساء.

- موعد آذان المغرب في البحيرة: في تمام الساعة 5:29 مساء.

- موعد آذان المغرب في دمياط: في تمام الساعة 5:22 مساء.

- موعد آذان المغرب في بني سويف: في تمام الساعة 5:29 مساء.

- موعد آذان المغرب في الفيوم: في تمام الساعة 5:29 مساء.

- موعد آذان المغرب في أسيوط: في تمام الساعة 5:29 مساء.

- موعد آذان المغرب في قنا: في تمام الساعة 5:27 مساء.

- موعد آذان المغرب في المنيا: في تمام الساعة 5:32 مساء.

- موعد آذان المغرب في سوهاج: في تمام الساعة 5:31 مساء.

- موعد آذان المغرب في الأقصر: في تمام الساعة 5:28 مساء.

- موعد آذان المغرب في أسوان في تمام الساعة 5:29 مساء.