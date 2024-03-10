عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء في رمضان.. «الإفتاء» توضح

صلاة التراويح هي صلاةٌ نافلةٌ تُؤدى جماعة في ليالي شهر رمضان المبارك بعد صلاة العشاء، وتُسمّى أيضاً صلاة القيام، لكن يجب معرفة عدد ركعات صلاة التراويح مع العشاء، بالتزامن مع الاستعداد لشهر رمضان المبارك 2024، فهي سنة مؤكدة وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»، كما تُعدّ صلاة التراويح فرصة ذهبية لمحو الذنوب ونيل رضا الله تعالى.

عدد ركعات صلاة التراويح مع العشاء

وبشأن عدد ركعات صلاة التراويح مع العشاء، فقد اختلفت الآراء، فروى عن أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه، فقال: التراويح سنة مؤكدة، ولم يستحدثه عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مُبْتَدِعًا، ولم يأمرْ به إلا عن أصلٍ لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما دام الرسول صلوات الله عليه قد أمرنا باتّباع ما يحدث في عهد الخلفاء الراشدين وخاصة سيدنا عمر فتكون صلاة العشرين ركعة هي سنة التراويح، فكأنَّ الرسول هو الآمر بها؛ حتى إنَّ الأصوليين ذكروا أنَّ السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو واحد من الصحابة، على أنَّ الإجماع من الأدلة الشرعية التي يلزمُ الأخذُ بها، وفقا لدار الإفتاء.

صلاة التراويح مع العشاء

وأكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن صلاة التراويح عددها عشرون ركعة سنةُ حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى صلاة العشاء ومَنْ قال بأنها سنة عمر مردود بما ذُكِر، ويجب أن يُفْهَم أنَّ صلاة التراويح ليست بفرض، والدين يسر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وسماحة الشريعة تقتضي من المسلمين ألَّا يصل بهم الاختلاف في مثل هذه الأمور من الدين إلى التَّداعي والتنابذ والتشدد إلى درجة العقيدة والإيمان، ولن يشادّ الدين أحدٌ إلا غلبه، فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة مغضيًا طرفه عن هذا التعصب فقد أتى بالكمال وعمل عملًا يُثَاب عليه وله أجر وافر، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلَّى ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورًا أيضًا، غير أنَّه لم يرقَ إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركًا فرضًا من الفرائض.