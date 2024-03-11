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دراما المتحدة

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ25 مليون جنيه خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:08 م | الإثنين 11 مارس 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا «اتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 25 مليون جنيه.

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بقلم محمد بركات