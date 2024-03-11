ضبط قضايا اتجار في العملة بـ25 مليون جنيه خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا «اتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 25 مليون جنيه.