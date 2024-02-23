رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 8 قضايا تزوير وهجرة غير شرعية في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:31 م | الجمعة 23 فبراير 2024
الداخلية

الداخلية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي: في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2574) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (38) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (321) حكم قضائى متنوع.في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (8) قضايا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» ترفع عمود إنارة سقط أعلى كوبري مسطرد 

وزير الداخلية يكرم أسماء شهداء الشرطة والمصابين والمتميزين (صور وفيديو)

«النقل» تعلن استعدادها لرفع كفاءة وتجديد شبكة الطرق الداخلية في تنزانيا

«الداخلية» تستجيب لشكاوى الأهالي من سير السيارات عكس الاتجاه بشارع جسر السويس

«الداخلية»: القبض على 4 متهمين بقتل شخص يمني الجنسية بعد أقل من 24 ساعة من الواقعة

«الداخلية» تغلق فتحات غير قانونية على طريق الفيوم

«الداخلية» تستعرض فيديو عن المرحلة الـ25 بمبادرة «كلنا واحد»
بقلم محمد بركات