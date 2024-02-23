ضبط 8 قضايا تزوير وهجرة غير شرعية في 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي: في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2574) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (38) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (321) حكم قضائى متنوع.في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (8) قضايا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.