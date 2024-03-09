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دراما المتحدة

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 26 مليون جنيه

كتب:

 محمد بركات 
01:53 م | السبت 09 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية أنه الاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة لضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 26 مليون جنيه. 

ضبط قضايا اتجار في المخدرات

وأوضحت الوزارة أنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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