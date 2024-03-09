«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 26 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية أنه الاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة لضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 26 مليون جنيه.

ضبط قضايا اتجار في المخدرات

وأوضحت الوزارة أنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.