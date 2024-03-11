هل صيام رمضان لمرضى الكلى آمن؟.. 3 حالات ممنوعة بأمر الطبيب

مع بداية شهر رمضان المبارك، يتساءل المصابين بالأمراض المزمنة، منهم مرضى الكلى عن تأثير الصيام على صحتهم، وهل هناك حالات تستلزم امتناعهم عن الصيام، خاصة مع احتياجهم لشرب الماء بكميات وفيرة خلال اليوم، لذا نستعرض في التقرير التالي مدى إمكانية صيام رمضان لمرضى الكلي، ونصائح مهمة لمن سمح لهم الطبيب بالصيام.

هل صيام رمضان لمرضى الكلى آمن؟

الدكتور محمد عبد الوهاب، استشاري أمراض الباطنة والكلي، أكد ضرورة مراعاة عدة نصائح مهمة لمرضى الكلى في رمضان، الذين سمح لهم الطبيب المعالج الصيام لتجنب التعرض لأي مخاطر صحية، منها عدم الإفراط في تناول الحلويات، والابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والأملاح مع ضرورة شرب كميات وفيرة من الماء خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور.

وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أهمية اتباع مرضى الكلي نظام غذائي صحي في رمضان، والاهتمام بوجبة السحور من خلال تضمينها جميع العناصر الغذائية الضرورية لمد الجسم بالطاقة طوال فترة الصيام، متابعًا: في حالة شعور المريض بالإعياء الشديد والإرهاق خلال الصيام ينبغي عليه الإفطار فورًا وزيارة الطبيب.

3 حالات يُحظر صيامها

وحذر استشاري أمراض الباطنة والكلي 3 حالات لمريض الكلي من الصيام في شهر رمضان، أولهم مرضى الغسيل الكلوي، فغير مسموح لهم الصيام إلا باستشارة الطبيب وتحديد نظام غذائي مُحدد يتناسب مع حالتهم المرضية ومواعيد غسيل الكلي والأدوية التي يتناولونها، ويُمنع مرضى الفشل الكلوي الحاد من الصيام لأنهم يتناولون أدوية موزعة على مدار اليوم كما يحتاجون لشرب الماء باستمرار.

وفي حالة إصابة مريض الكلي بالسكري، فيفضل عدم صيامه شهر رمضان، لأنه مُعرض لاضطرابات مستوى السكر في الدم إذا انقطع عن تناول الطعام والماء لفترات طويلة.