إمساكية شهر رمضان 2024.. مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار بمحافظة المنوفية

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة عن تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2024 ومواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار في محافظة المنوفية، وذلك بعد استطلاع الهلال أمس، وإعلان دار الإفتاء المصرية أن اليوم هو أول أيام شهر رمضان الكريم.

إمساكية شهر رمضان 2024

وتبدأ إمساكية شهر رمضان 2024، اعتبارًا من الاثنين 11 مارس والموافق 1 رمضان، وتستمر حتى الثلاثاء 9 أبريل المقبل الموافق 30 رمضان، ومن المقرر أن تكون عدد ساعات صيام أول يوم 13:38 ساعة.

مواعيد السحور والإفطار

وأشارت الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى مواعيد السحور والإفطار خلال أيام الشهر المبارك، إذ يبدأ موعد السحور من الساعة 2:24 صباحًا وبعد ذلك إمساكية الصباح الساعة 4:24 صباحًا، ثم أذان الفجر في الساعة 4:44 صباحًا، بينما موعد الإفطار يكون بعد أذان المغرب في الساعة 6:02 مساء.

مواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر.. يرفع في تمام الساعة 4:44 صباحا

موعد أذان الظهر.. يرفع في تمام الساعة 12:06 مساء

موعد أذان العصر.. يرفع في تمام الساعة 3:29 مساء

موعد أذان المغرب.. يرفع في تمام الساعة 6:02 مساء

موعد أذان العشاء.. يرفع في تمام الساعة 7:19 مساء