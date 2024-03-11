«التعليم العالي» تغلق منشأة «ابن سينا للعلوم الطبية» بالمنوفية.. كيان وهمي

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة ابن سينا للعلوم الطبية، والكائن مقرها برج الصفوة شارع شعبان من شارع امتداد عبد الرحمن الشرقاوي، أمام بيت طلبة جامعة المنوفية، وشبين الكوم، ومحافظة المنوفية، والتي تُروج لنفسها على «فيسبوك» بقبول طلاب من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية بمجموع 50% فأكثر، وقبول حملة مؤهلات الشهادة الإعدادية للعمل بالمستشفيات داخل وخارج مصر، وبمعامل التحاليل، وشركات الأدوية، ومراكز الأشعة، وذلك بدراسة 4 مجالات «تمريض، تحاليل طبية، فنى أشعة، علوم أدوية»، كما تقوم بالترويج لنفسها بمنح شهادات موثقة ومعتمدة من جهات حكومية.

عدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كل الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.