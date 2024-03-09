«التعليم العالي»: فوز 25 فريقا بدعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

اختتم صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ المرحلة الثانية من برنامج «iGP» لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات النابعة من احتياجات الصناعة وسوق العمل المصرية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

25 فريقًا فائزًا بدعم الصندوق والشركاء الصناعيين في برنامج iGP

قال الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إن هذا البرنامج يُعد فرصة مٌتميزة للطلاب للمٌساهمة في حل مشكلات الصناعة المصرية، واكتساب خبرات عملية قيّمة، من خلال التعرف على مُشكلات الصناعة الحقيقية المٌقدمة من الشركات وجهات الصناعة، والعمل على مٌحاولة حلها من خلال مشاريع التخرج، مٌشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

البرنامج يٌساهم في حل 20 تحديًا صناعيًّا من خلال مشاريع تخرج طلاب الجامعات

وأشار الدكتور ضياء خليل إلى أن المرحلة الثانية تقدم لها 240 فريقًا، تأهل منهم للمنافسة 125 فريقًا، وبعد عملية تحكيم دقيقة من جانب الشركاء الصناعيين للصندوق في البرنامج، تم تصفية الفرق المتأهلة لتصبح 25 فريقًا فائزًا بدعم الصندوق والشركاء الصناعيين وتعمل على 20 تحديًا صناعيًا، موضحًا أن الدعم المقدم من الصندوق يصل إلى 100 ألف جنيه، فضلاً عن الدعم الفني والتقني والهندسي المقدم من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع، بالإضافة قيام هذه الشركات الصناعية بتوفير كل ما هو متاح لديها من مرافق، ومعدات أو معامل للطلبة والمشرفين لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.