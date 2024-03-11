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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الاثنين 11-3-2024

كتب:

آية حسنين
02:19 م | الإثنين 11 مارس 2024
موعد صلاة المغرب

موعد صلاة المغرب

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الاثنين 11-3-2024، بعد أن حددت دار الإفتاء المصرية الاثنين أول أيام الشهر الكريم، والأحد المتمم لشهر شعبان.

موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الاثنين 11-3-2024

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى تحديد موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الاثنين 11-3-2024، وهو الساعة 6 مساء و2 دقيقة، وتحديد موعد الإفطار الخاص بأول يوم رمضان وهو 6 مساء و5 دقائق.

مواقيت الصلاة في أسيوط الاثنين 11-3-2024

وأضافت الهيئة أنه تم تحديد مواقيت الصلاة في أسيوط والتي تبدأ من صلاة الظهر حتي صلاة العشاء كالتالي:

- صلاة الظهر: الساعة 12 و5 دقائق

- صلاة العصر: الساعة 3 مساء و29 دقيقة

- صلاة المغرب: الساعة 6 مساء و2 دقيقة

- صلاة العشاء: الساعة 7 مساء و17دقيقة

- صلاة الفجر: الساعة 4 صباحا و45 دقيقة

ساعات الصيام في أسيوط

وجاءت ساعات الصيام في أول يوم رمضان الاثنين في أسيوط، كالآتي 13 ساعة و37 دقيقة والتي بدأ من صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و45دقيقة حتي صلاة المغرب الساعة 6 مساء و2 دقيقة.

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بقلم آية حسنين