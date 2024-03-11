دعاء لجدتي المتوفية في أول يوم رمضان.. اللهم أكرم نزلها ومثواها (فيديو)

دعاء لجدتي المتوفية في أول يوم رمضان من بين الأدعية التي يمكن أن يرددها الصائم، خاصة في الأوقات التي يُرجى فيها الاستجابة، مثل وقت السحر ولحظة الإفطار، لاسيما أن للجدة مكانة كبيرة في قلوب كل واحد منا، ومواقف كثيرة تستدعي عددا من الذكريات، خاصة في أوقات الطفولة، وكيف كانت تتعامل بكرم، سواء نفسي أو مادي، ويعد الدعاء لها جزء من رد جميلها على المسلم خاصة في الأوقات المباركة مثل شهر رمضان، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

دعاء لجدتي المتوفية في أول يوم رمضان

وباستعراض العديد من صيغ دعاء لجدتي المتوفية في أول يوم رمضان فالأمر فيه سعة، وللمسلم أن يدعو بأي صيغة تطلب الرحمة والمغفرة والعفو، وفيما يلي أدعية رددها الشيخ مشاري راشد العفاسي لأموات المسلمين يمكن ترديدها على سبيل المثال لا الحصر:

- إن قلوبنا لتحزن، وإن دموعنا لتدمع، وإنا على فراق فقيدتنا لمحزونون، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

- اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها.

صيغ أخرى من دعاء لجدتي المتوفية

ويمكن ترديد صيغة من صيغ دعاء لجدتي المتوفية في أول يوم رمضان كالتالي:

- اللهم أدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار.

- اللهم يمن كتابها وهون حسابه ولين ترابها وألهمها حسن الجواب وطيّب ثراها وأكرم مثواها واجعل الجنة مستقرها ومأواها.

- اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم إنها احتاجت إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها، إن كانت محسنة فزدها في حسانتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها يا أرحم الراحمين.

كما يمكن الدعاء لجدتي المتوفية في أول يوم من رمضان، من خلال ترديد الدعاء الآتي:

- اللهم مد لها في قبرها مد بصرها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النار، وارزق أهلها الصبر والسلوان ولا تفتنهم بعدها ولا تحرمهم أجرها وآجرهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون.

- اللهم وأطعمها من ثمار الجنان.

- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنها.

- اللهم أدخلها الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب.

- اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك.

- اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب وأعنهم على جواب الملكين يا أرحم الراحمين.

- اللهم كن لهم بعد الحبيب حبيبا، ولدعاء من دعا لهم من المؤمنين سامعا ومجيبا.