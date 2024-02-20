11 دعاء للميت مؤثر وقصير.. اللهم اكتبه عندك من الصابرين

للدعاء فضل كبير على من يقوم به، فهو عبادة تقرّب العبد من الله عز وجل، ونظرًا لكثرة من فقدوا أهلهم وأحبتهم، يبحث الكثيرون عن دعاء للميت مؤثر و قصير، وذلك حتى يدعوا لهم بالمغفرة والرحمة.

دعاء للميت مؤثر جدا قصير

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها أنّ هناك عددًا من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء للميت مؤثّر وقصير، وأنّ هناك أكثر من صيغة للدعاء، مؤكدة أنّه لا توجد صيغة محدّدة للدعاء للميت، بل يدعو له الداعي بما يشاء، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها:

- اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، لرسولك بالشهادة، فاغفر اكتبه عندك من الصالحين، والصديقين، والشهداء، والأبرار.

- اللهم اكتبه عندك من الصابرين، وجازه جزاء الصابرين.

- اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاه ولا مال ولا عيال، وليس إلا فضل الكبير المتعال.

- اللهم أنزل على أهله الصبر والسلوان، وأرضهم بقضائك.

- اللهم ثبتهم على القول الثابت في الحياة الدنيا، وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد.

-اللهم أظله تحت عرشك، يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك.

- اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم يمن كتابه، وثبت قدمه يوم تزل فيها الأقدام.

أدعية للميت

توجد صيغ مختلفة في دعاء للميت، وهناك عدد من الصيغ التي يمكن الاستعانة في دعاء للميت، منها:

-اللهم اغفر واصفح عن ميتنا، وباعد بينه وبين فتنة القبر، واجعله روضة عليه مستبشرًا بلقائك، لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

- اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحل بجوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد.

- اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج.

- اللهم أبدل ميتنا دارًا خيرًا من داره، وزوجًا خيرًا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.